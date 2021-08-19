Доктор философии Сергей Алушкин рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» о возникновении понятия «виртуальность» и сути «виртуализации капитала», а также объяснил, для чего это нужно.

Алушкин объясняет, что виртуальным капиталом можно пользоваться здесь и сейчас, как будто бы его уже создали, хотя это не так. В пример он приводит инвестиции - прибыль появляется не сразу, но есть гарантия ее появления в будущем. Или же, говорит доктор философии, так же работают облигации внутреннего государственного займа: человек, что в них вложился, получает со временем часть налогов. «Таким образом виртуальность – это то, что не существует в действительности, но, тем не менее, некий идеал, который обладает для нас действительной силой и с которым мы вынуждены считаться», - заключает гость программы.

Ученый отмечает, что впервые термин «виртуальный» появился в античной философии. «Так называются человеческие благодетели на латыни», - добавляет он. А в сфере политэкономии, рассказывает Алушкин, понятие «виртуальный капитал» применяли еще тогда, когда самой идеи цифровой валюты не было, в 19 веке.

Сейчас же, говорит он, люди считают эти вещи порождением исключительно современности: «Когда человек слышит слово «виртуализация», он, в первую очередь, представляет что-то связанное с информационными технологиями, что-то очень современное».

Далее он рассказывает, где существует виртуальность: преимущественно в цифровом пространстве, но это не так важно для философии и политэкономии. Алушкин называет это лишь технической базой. «Я могу выписать вам бумажный вексель, или мы с вами можем заключить посредством цифровых банков договор», - говорит ученый и добавляет, что здесь не так важна форма существования, как виртуальный способ функционирования.

Как сообщала Politeka, Алушкин объяснил разницу между реальной экономикой и виртуальной.

Также Politeka писала о том, что Постернак назвал информацию капиталом, с помощью которого можно управлять толпами.