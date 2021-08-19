В новом выпуске программы Руслана Бизяева «Культ личности» доктор философии Сергей Алушкин рассказал, как работает принцип виртуального капитала

«Очень много говорили в связи с выборами в США, что происходит якобы противостояние промышленного капитала с финансовым, который часто называют спекулятивным, фиктивным, транснациональным. То есть за ним ничего реального не находится. Виртуальный капитал прекрасно работает, когда дела идут вверх, когда экономика растет, есть реальное промышленное производство, и за счет этого возможен рост этот фиктивного, виртуального капитала. Но когда случается кризис, то первое, что мы обнаруживаем – что этот капитал оказывается дутым пузырем, он лопается и происходит крах», - рассказывает он.

Для того, чтобы кризисы переживались проще, происходит такое явление как виртуализация социально-экономических процессов, объясняет ученый.

«В современной социологии доминирует межсистемный анализ. Он рассматривает мир с той точки зрения, что есть центр и периферия, развитые страны и развивающиеся. Но без такой периферии невозможно существование развитых экономик», - отмечает он.

Самое интересное, что такое функционирование общественной мировой системы сопровождается явлениями, которые будто возвращают прошлое обратно в нашу жизнь, рассуждает Алушкин.

«Пока мы в Европе или США будем говорить, что вот сейчас мы проведем полную автоматизацию экономики, роботы полностью заменят рабочих, где-то на другом конце света стоимость рабочей силы падает до такого уровня, что заменять роботами ее просто невыгодно. Гораздо проще нанять кого-то и сэкономить на рабочих. Точно так развитие сельского хозяйства в одних странах порождает ручной труд в других. Выгоднее вовлекать в сельское хозяйство больше людей, чем использовать агротехнику», - считает философ.

Но это то, что не поддается виртуализации. «Поддается виртуализации другая сторона. Она связана с тем, что в условиях конкуренции между монополиями самый главный вопрос – это рынки сбыта», - заключает он.

Politeka сообщала мнение Кошулинского, что над украинцами довлеет "совковое" прошлое.

Также Politeka сообщала, откуда, по словам Андрусива, в украинцах берется комплекс неполноценности и каковы его последствия.