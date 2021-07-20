Грозит ли Украине «парад суверенитетов», и если да, то какие последствия он может повлечь? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт Олег Постернак.

«Низкая правовая культура и пренебрежение к закону наверху отражается и внизу. Сейчас события выглядят как кем-то управляемое движение, которое имеет целью показать, во-первых, слабость украинской государственной конструкции, а во-вторых, неспособность правоохранительного аппарата справиться с этим вызовом. Прослеживается анархическое движение против центра с намёком на будущую федерализацию страны. Кстати, некоторые фейковые громады принимали решение вступить в договорные отношения с центральной властью. Это уже путь к конфедерации, то есть серьёзная угроза для государства. На самом деле Украина не превращается в конфедерацию, но реальность никому не интересна, в отличие от информационного пространства», - считает эксперт.

По его мнению, риск состоит в том, что в умах рисуется именно такая картина.

«Современная эпоха постправды требует более гибкого отношения к информации. Информация – это капитал, с её помощью можно управлять толпами. Можно направлять политические движения и получать электоральные бонусы», - отмечает Олег Постернак.

Как сообщает Politeka, ранее доктор философии Михаил Винницкий заметил, что украинцы – это естественное сообщество, которое не любит иерархию.

Также Politeka сообщала, что народный депутат Лариса Билозир подвела итог административной реформы в Украине.