Виртуализация производит производство потребления, без него конкуренция между монополиями будет невозможна из-за избытка товара. Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал доктор философии Сергей Алушкин.

«Этот товар объективно не нужен людям в таком количестве, а производить его в меньшем количестве просто невозможно. Мы не можем заставить крупную промышленность ограничить свое производство. С этим сейчас связанно особенно много фантазий у разных экологов, что нужны какие-то этические нормы производства и потребления. На самом деле это абсолютно контрпродуктивно для развития капитала. Любой капитал стремится к самовозрастанию, иначе в нем смысла нет. Поэтому в мировой общественной системе происходит производство потребителя», - рассуждает он.

Ученый объяснил, за счет чего это возможно.

«Сейчас наблюдается такая некапиталистическая капиталистичность. Некоторые вещи производятся не на продажу. Например, сериалы, они очевидно напрямик не приносят прибыли. Когда зрители в последний раз платили подписку за Нэтфликс или другие платформы, чтобы посмотреть сериал? Обычно мы их «спирачиваем», и производители сериалов прекрасно это знают», - отмечает Алушкин.

Он объяснил, в чем смысл применения сериала как такого общественного продукта.

«Он производит потребителя, который будет его смотреть, видеть определенный образ жизни, и который потом будет покупать побочные продукты. Если смотреть сложнее, то потребление сериалов или ютуб-программ – это утилизация свободного времени человека по определенным алгоритмам. То есть человек вовлечен в общественное производство даже в свое свободное время», - говорит философ.

Такие практики виртуализации видны на примере фашистской Италии в ХХ веке. Все люди так или иначе были вовлечены в какой-то досуг: обязательные кружки, чтение, туризм, футбол и так далее.

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