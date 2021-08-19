Виртуализация производит производство потребления, без него конкуренция между монополиями будет невозможна из-за избытка товара. Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал доктор философии Сергей Алушкин.
«Этот товар объективно не нужен людям в таком количестве, а производить его в меньшем количестве просто невозможно. Мы не можем заставить крупную промышленность ограничить свое производство. С этим сейчас связанно особенно много фантазий у разных экологов, что нужны какие-то этические нормы производства и потребления. На самом деле это абсолютно контрпродуктивно для развития капитала. Любой капитал стремится к самовозрастанию, иначе в нем смысла нет. Поэтому в мировой общественной системе происходит производство потребителя», - рассуждает он.
Ученый объяснил, за счет чего это возможно.
«Сейчас наблюдается такая некапиталистическая капиталистичность. Некоторые вещи производятся не на продажу. Например, сериалы, они очевидно напрямик не приносят прибыли. Когда зрители в последний раз платили подписку за Нэтфликс или другие платформы, чтобы посмотреть сериал? Обычно мы их «спирачиваем», и производители сериалов прекрасно это знают», - отмечает Алушкин.
Он объяснил, в чем смысл применения сериала как такого общественного продукта.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Виктор Павлик раскрыл, куда ушли деньги, полученные от украинцев на спасение сына: "Все, хватит"
Олег Винник потерял дар речи перед Поляковой в прозрачной накидке: "Воды несите, жарко стало"
"Нам хорошо вместе": 17-летний юноша влюбился в 71-летнюю бабушку, фото пары
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
«Он производит потребителя, который будет его смотреть, видеть определенный образ жизни, и который потом будет покупать побочные продукты. Если смотреть сложнее, то потребление сериалов или ютуб-программ – это утилизация свободного времени человека по определенным алгоритмам. То есть человек вовлечен в общественное производство даже в свое свободное время», - говорит философ.
Такие практики виртуализации видны на примере фашистской Италии в ХХ веке. Все люди так или иначе были вовлечены в какой-то досуг: обязательные кружки, чтение, туризм, футбол и так далее.
Politeka сообщала мнение Кошулинского, что над украинцами довлеет "совковое" прошлое.
Также Politeka сообщала, откуда, по словам Андрусива, в украинцах берется комплекс неполноценности и каковы его последствия.