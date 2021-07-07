Об этническом и политическом украинстве в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал украинский политик, заместитель главы Секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский

«Националистами не рождаются, националистами возрождаются, - отмечает он. - Когда ты чувствуешь неравенство национальное и социальное, за рубежом особенно, приезжаешь домой и аналогично чувствуешь социальную и национальную несправедливость – о, вот тогда тебя рвет».

Он убежден: «Если украинцам будет жить хорошо – то всем будет хорошо жить. В Украине сегодня проживает около 90 процентов этнических украинцев. То есть по всем нормам есть моноэтническая нация. Почему же страна Израиль, где процент евреев меньше, потому что там живет и арабская часть, себе может позволять писать закон о том, что Израиль - страна израильского народа?».

Он отстаивает точку зрения исторической наследственности, но не советской, а времен Украинской народной республики.

«Если бы власть добавила одну вещь: о том, что Украина является правопреемником УНР, официально, законным правопреемником, а не СССР - совсем другая специфика мысли. Если мы берем преемственность от Руси, и мы говорим: да, юридически мы - правопреемники. Почему классно полякам, почему классно было прибалтам? Только независимость - они сразу подняли свои документы государственности предыдущих времен. Латвия - один в один как с Украиной исторически, у них только чуть больший период государственности. Они просто поднимают свои документы, накладывают печать – все, они имеют свою государственность! И здесь Украина, которая не признает родителей, не признает своего государственного опыта», - резюмирует Кошулинский.

Напомним, Государство, история, песня: Рыбчинский рассказал, что объединяет украинское общество.

Ранее Politeka сообщала о том, что Рыбчинский рассказал, какие преференции получают Герои Украины и выдающиеся деятели искусств.