Украинский общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить будущее» Виктор Андрусив в программе Алексея Толкачева «БДСМ Украина» рассказал, откуда в украинцах берется комплекс неполноценности и каковы его последствия.

«Когда немец говорит: «Я немец» - мы видим сразу эту экономику, эту мощь. «Я американец» - и мы сразу: «О!». «Я британец, француз», даже «Я русский» - и мы сразу знаем: ядерные ракеты, Вторая мировая, космос и так далее. А когда мы говорим «украинец» - это человек, который постоянно ноет, просит помощи, ищет счастья в других землях. Это колоссально тормозит человека изнутри, это травмирует его», - сообщает Андрусив.

Человек начинает искать компенсатор, объясняет он.

«Он заработал немного денег и покупает себе джип. Хотя для среднестатистического немца это не деньги, но он себе джип не покупает. У него нет этой потребности что-то доказывать, что я что-то в жизни могу», - говорит аналитик.

Он утверждает, что на национальном уровне это выражается еще в худшей форме.

«Мы начинаем колоссально зависеть от каких-то вымышленных глупостей, мифов, исторических фейков. Например, рассказывают, что украинский язык признан вторым в мире по мелодичности. Я посмотрел, это был какой-то круглый стол в Швейцарии где-то на двадцать человек, и там они признали. А люди готовы держаться за этот миф», - утверждает Андрусив.

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