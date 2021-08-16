Какой была экономическая политика Аргентины и Украины во время кризиса? Такой сравнительный анализ сделал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику».

По словам экономиста, Украина решила погасить долги будущих периодов в то время, пока продолжается кризис. Это, по его мнению, беспрецедентный случай. «А в августе прошлого года наш Минфин выкупил так называемые ВВП-варранты на более чем 330 миллионов долларов. Для чего провернул с одним из западных банков очень спорную схему, выкупив фактически финансовый мусор», - рассказывает Кущ.

Итак, он делает следующие выводы: государство имеет нулевую социальную политику, не оказывает бизнесу никакой экономической помощи, переживает нехватку инвестиций в медицину, но решило досрочно погасить долги перед внешними кредиторами.

Вместо этого Аргентина, рассказывает эксперт, выбрала другую экономическую политику в период кризиса. «Политика Аргентины - это политика реструктуризации внешних долгов», - объясняет он.

Кущ отмечает, что в прошлом году Аргентина смогла воспользоваться кризисом и пандемией, успешно провести переговоры и добиться реструктуризации своего государственного долга. Экономист добавляет, что внешние кредиторы списали более 30% долгов Аргентины. «Кроме того, Аргентина добилась снижения процентной ставки, по которой этот долг обслуживался от 7% до 3%», - подчеркивает эксперт.

Он рассказывает дальше, что те ресурсы, которые удалось высвободить от реструктуризации, Аргентина использовала на стимуляцию экономики - отсюда и ускорение темпов развития государства. А тем временем, говорит Кущ, Министерство финансов Украины досрочно гасило долг перед кредиторами 2021-2022 годов, хоть их и не нужно было гасить в 2020 году.

Как сообщала Politeka Кущ заявил, что Запад начинает проводить политику ограничения экономического роста в странах третьего мира.

Также Politeka писала о том, что Кущ заявил, что Украина может воспользоваться планом Маршалла.



