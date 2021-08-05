Политический аналитик Юрий Подоляко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, какие события последнего года являются переломными.

«Безусловно, ключевым событием были выборы в Соединенных Штатах Америки. Была очень эпическая драка ужей и гадюк. Собственно говоря, в нашем случае неважно, кто выиграл. Важно то, что действительно эта драка сегодня полностью меняет вообще внешнюю политику США», - говорит эксперт.

По его словам, политика США все больше становится внутренней, и, соответственно, все меньше становится внешней.

«А с учетом того, что США занимали в мире ключевую роль, и до сих пор занимают… Естественно, любой вакуум, который образуется от ухода американцев, должен восполняться. Соответственно, дальше начинаются движения более мелких игроков, которые пытаются заместить собой американское влияние то в одной, то в другой точке мира», - сказал Подоляко.

Аналитик отмечает, что проект Pax Americana не показал свою жизнеспособность.

«Американцы честно его пытались построить начиная с 80-тых годов, но у них не получилось. Причем в первую очередь у них не получилось, наверное, все-таки из-за внутренних проблем. Хотя и внешнее сопротивление тоже сегодня очень сильно. И пытаются они что-то сделать – сначала с Россией пытались, с Китаем пытались… Но пока существенных успехов они добиться не могут. И в первую очередь потому, что все мировые игроки не заинтересованы в Pax Americana», - резюмировал он.

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