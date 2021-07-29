Лідер партії "5.10" Геннадій Балашов в ефірі програми "А як насправді" з Мирославою Бобровською розповів, що президент Володимир Зеленський піде на другий термін, оскільки його підтримує Захід

"Я імпоную новому поколінню. Не важливо, зараз Зеленський на чолі — нам пощастило, що Зеленський. Тому що дуже просунутий хлопець. Все-таки, він дивиться новини зі смартфона. Тому досить швидко орієнтується і дуже навіть добре. Спочатку я дуже скептично до цього ставився, але потім коли подивився з точки зору зміни поколінь... Я зрозумів, що це задум навіть радше не Зеленського, а західних партнерів", - сказав Геннадій Балашов.

Він зазначив, що західні партнери зрозуміли, що вони не зможуть перевиховати політиків дев'яностих, тому їх потрібно змести.

"Зараз ось у нас осінь буде — падіння гнилих олігархів. Всіх, без розмов... Якщо нічого не станеться з ним, то так — буде другий термін Зеленського. Альтернативи на сьогоднішній день немає. Не тому, що її немає — вона є в країні. Немає альтернативи, кого підтримує Захід. А Захід буде наступного підтримувати конструктивіста. Але не в цей період, зараз їх все влаштовує", - додав Балашов.

Як повідомляла Politeka, Бодров заявив, що зараз вже можна, по закінченню двох років, говорити "ранній Зеленський".

Також Politeka повідомляла, що Мокан зазначив про візит Зеленського в США, що ця зустріч точно не буде зустріччю заради зустрічі.