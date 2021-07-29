Лидер партии "5.10" Геннадий Балашов в эфире программы "А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что президент Владимир Зеленский пойдет на второй срок, поскольку его поддерживает Запад.

"Я импонирую новому поколению. Не важно, сейчас Зеленский во главе — нам повезло, что Зеленский. Потому что весьма продвинутый парень. Все-таки, он смотрит новости из смартфона. Поэтому, достаточно быстро ориентируется и очень даже хорошо. Вначале я очень скептически к этому относился, но потом, когда посмотрел с точки зрения смены поколений… Я понял, что это замысел даже скорей не Зеленского, а западных партнеров", - сказал Геннадий Балашов.

Он отметил, что западные партнеры поняли, что они не смогут перевоспитать политиков девяностых, поэтому их нужно смести.

"Сейчас вот у нас осень будет — падение гнилых олигархов. Всех, без разговоров… Если ничего не произойдет с ним, то да — будет второй срок Зеленского. Альтернативы на сегодняшний день нет. Нет не потому, что ее нет — она есть в стране. Нет альтернативы, кого поддерживает Запад. А Запад будет следующего поддерживать конструктивиста. Но не в этот период, сейчас их все устраивает", - добавил Балашов.

Как сообщала Politeka, Бодров заявил, что сейчас уже можно, по прошествии двух лет, говорить "ранний Зеленский".

Также Politeka сообщала, что Мокан отметил о визите Зеленского в США, что эта встреча точно не будет встречей ради встречи.