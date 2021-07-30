В новой программе « in kyiv » с блогером Екатериной Павловой член постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Наталья Манойленко рассказала, что активисты и сами киевляне являются пока лучшими предохранителями против вандального и незаконного строительства в Киеве.

«Киевляне сейчас становятся все более активными, потому что они понимают, что надо делать шум еще до стадии строительства зеленого забора, который окружает строительный участок и в стадии свай. Если они этого не сделают на этих стадиях, то вряд ли за них кто-то вступится после того, когда строительство начнется. Поэтому люди следят, потому что знают, что в нашем городе никто не застрахован против того, чтобы небольшой клочок придомовой территории, где размещены детская площадка и зеленая зона, не огородили и не построили многоэтажку», - подчеркнула она.

Манойленко сказала, что эта многоэтажка избавит жителей освещенности домов, пространства для прогулок детей и пожилых людей, и любого возможного комфорта. Не говоря уже о том, что сами дома старой застройки от таких новостроек уничтожаются, считает она, поскольку большинство нашей старой застройки особенно хрущевского периода построена на ленточном легком фундаменте.

«Потому что эти дома строились на ограниченный срок эксплуатации, считалось наступит социализм и эти дома будут снесены и построены лучшие. Но эти дома до сих пор стоят и в них живут люди. Поэтому, когда рядом в упор начинают бурить глубокие сваи, очень часто на оползнеопасных склонах, эти старые дома очень страдают и разрушаются от новостроек. Идут трещины в фундаменте, стенах и несущих конструкциях, при этом никто не собирается возмещать это людям», - резюмировала она.

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