В новой программе «in kyiv» депутат Киевсовета Владимир Кравец рассказал блогеру Екатерине Павловой, что такое генплан и следует ли киевлянам интересоваться генпланом города.

«Генплан прежде всего важен для главы города, так как он отвечает за тот период, когда находится у власти. Генплан – это такая карта плана города на развитие, где что-то можно строить, а где нельзя. Проводится очень большой аудит, где сколько проживает людей, какое количество людей движется из одного района в другой, где нужно увеличивать дороги, а, возможно, какие-то уменьшать, где должны быть зеленые зоны, а где и какая должна быть застройка», - подчеркнул он.

Портной сказал, что есть генплан, а есть маленькие планы территорий, которые должны согласовываться и складываться как пазлы с генеральным планом города. Сегодня этого нет, заверил он, и если не будут принимать никаких детальных планов территорий, то город, в принципе, не может строиться и развиваться.

«Но лучше, чтобы все строилось, а если что-то не так, то возможно все отредактировать. Это лучше, чем когда все остановится в городе – это худшее, что может случиться. Что касается людей и почему они не интересуются генпланом города, могу сказать, что, наверное, для простых киевлян наличие генплана города ни на что не влияет, поэтому им это не интересно. А вот генплан для власти – это их работа и они должны двигаться по этому плану и добиваться ответственной и добропорядочной работы всех застройщиков», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кулебы, что в зеленой зоне строить легко, потому что не нужно сносить и демонтировать здания.