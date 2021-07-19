В столице Украины все нужно делать по генеральному плану. Так сказал депутат Киевсовета Владимир Кравец в программе «in kyiv» с блогеркой Екатериной Павловой.

По словам депутата, старый генеральный план Киева действовал до 2020 года, тем не менее, нового еще нет. «Мы будем работать по старому генплану, возможно, и до 2040 года», - предполагает он.

Также Кравец отмечает, что на самом деле не все в столице Украины соответствует генеральному плану, в частности, по нему застроено только от 35% до 40% зданий, а большинство - незаконные. «И пусть бы они строились, но их не достраивают, обманывая людей, которые потом устраивают митинги», - объясняет он. По мнению политика, вопрос об этом нужно ставить правоохранительным органам.

«Очень важно принимать генплан города», - убежден он. Чтобы не быть голословным, Кравец отмечает, что сейчас 219 предложенных планов, но принято только один, что касается территории Оболони. Он подчеркивает, что план принимали в течение 4-5 месяцев, поэтому остальные 218 планов примут не скоро, это тяжелая работа и это тормозит движение дальше.

Попутно эксперт предлагает решение проблемы по созданию нового генерального плана. «Надо собираться с местными депутатами, делать общественные организации и уже по какому-то плану вместе дальше с обращениями требовать того, чтобы нам хотя бы показали проект нормального генплана города для людей», - утверждает Кравец.

Как сообщала Politeka Кравец рассказал, что такое генплан и следует ли киевлянам интересоваться генпланом города.

Также Politeka писала о том, что Кулеба назвала слабые места столицы Украины.



