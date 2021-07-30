В эфире программы «Романенко. Беседы» юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко прокомментировал результаты соцопроса, согласно которым, 41% опрошенных украинцев соглашаются с тем, что украинцы и русские — это народы, принадлежащие к одному историческому и духовному пространству.

По мнению юриста, такие результаты свидетельствуют о неэффективности формулы украинизации, которую выбрала наша власть.

«Патриотические прогосударственные силы получили в 2014 году огромную фору – наиболее пророссийские регионы - Крым и Донбасс - были отрезаны от электорального поля. Плюс, я всегда говорил, что нет более эффективного создателя украинской политической нации, чем Путин — это объединило всех», - считает Друзенко.

Он объяснил, что война с Россией объединила украинцев: от русскоязычного Корбана или Коломойского с Днепра к таким ярым националистам как Ярош или Билецкий – все сплотились в стремлении защитить Украину.

«Мы увидели формулу, которая сработала и благодаря которой государственность вышла», - говорит Друзенко.

Он отметил, что со временем Порошенко стал играть на «донцовском» национализме - язык, вера, культура, который прекрасно работает в Галиции и совершенно чужая космополитическому Днепру или Харькову, в которых были периоды, когда большинство говорила на украинском.

«Чтобы реализовать формулу Порошенко, нужны методы Гитлера и Сталина, когда просто можно было в эшелоны посадить всех иноязычных и куда-то вывезти. И в этом главное противоречие этой украинской идеологии: если ты хочешь гомогенное государство, гомогенное этнически, культурно, религиозно, это можно сделать только тоталитарными, даже не авторитарными методами», - подытожил Друзенко.

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