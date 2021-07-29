Когда Украине ждать изменения во власти? На этот вопрос ответил лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской .

Гость программы признается, что благосклонно относится к смене поколений, и объясняет, как это работает в политике. «А зачем нам ретрограды? Нигилисты разрушат это все, и появятся конструктивисты», - утверждает Балашов.

Итак, он объясняет, что политики старого формата - это ретрограды, их взгляд устремлен назад, а намерения - на сохранение прошлого. «Тимошенко хочет быть вечной Бабой Ягой. Порошенко хочет вечным царевичем сидеть, и так далее», - комментирует эксперт. По словам политика, эти фигуры не интересны и не нужны новому поколению и обществу в целом. «Поэтому появляются нигилисты, которые говорят: «Вас точно не надо», - утверждает он.

Этим Балашов также объясняет успех Зеленского: он нигилист на фоне надоевших ретроградов. Тем не менее, эксперт предупреждает, что и нигилисты не вечно пробудут у власти, ведь страна требует не только разрушения старого, но и построение нового. Чтобы не быть голословным, он в пример приводит ту же борьбу с олигархами - это хорошо, но это не строительство нового.

Следующими, рассказывает лидер партии «5.10», придут конструктивисты - новые лидеры со своими идеями, которые смогут на руинах старой системы перейти к совершенно другой модели. «2028 год — это в Украине окончание второго срока Зеленского. И это окончание правления нигилистов», - убежден Балашов.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что стратегия Украины построена на образе благочестивой «цнотливості» .