На якій базі Україна вибудувала свою стратегію? На це питання відповів сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».
За словами футуролога, стратегія України – це споживання уваги повсякчас і звідусіль. «Ми як професійні жертви почали споживати увагу», - підкреслює він.
Толкачов пояснює, що це почалося ще з 1990-х років. У приклад він наводить те, як держава відмовилася від ядерного потенціалу. Він акцентує на тому, що на це дійсно були певні економічні причини, але влада виставила все зовсім інакше. «Ми такі найперші, ми відмовляємося від зброї, найбіліші та найпухнастіші, але вам доведеться нас захищати», - іронізує експерт. Тим не менш, додає він, Будапештський меморандум себе не виправдав.
Далі, розповідає гість програми, Україна обрала стратегію подавати скарги на все поспіль: на корупцію, на спадок комунізму, на проблеми із проведенням реформ, на відсутність фінансів – щодо цього всього експрезиденту Кучмі доводилося просити допомогу в Заходу.
Як пояснює Толкачов, проблема полягає в тому, що Україна постійно говорить про одне і те ж, називає ті самі проблеми і приймає ті самі ліки. «У нас вся наша стратегія, починаючи з 90-тих років, побудована на образі такої благочестивої «цнотливості», яка така гарна бубочка, але яка слабка, і тому потребує захисту», - підсумовує мислитель.
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Як повідомляла Politeka, Толкачов розповів, що Україна може запропонувати світові.
Також Politeka писала про те, що Толкачов знайшов проблему важкості проведення реформ в Україні в національній інфантильності.