На какой базе Украина выстроила свою стратегию? На этот вопрос ответил современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По словам футуролога, стратегия Украины - это потребление внимания всегда и отовсюду. «Мы как профессиональные жертвы начали потреблять внимание», - подчеркивает он.

Толкачев объясняет, что это началось еще с 1990-х годов. В пример он приводит то, как государство отказалось от ядерного потенциала. Он акцентирует внимание на том, что на это действительно были экономические причины, но власть выставила все совсем иначе. «Мы такие самые первые, мы отказываемся от оружия, самые белые и самые пушистые, но вам придется нас защищать», - иронизирует эксперт. Тем не менее, добавляет он, Будапештский меморандум себя не оправдал.

Далее, рассказывает гость программы, Украина выбрала стратегию подавать жалобы на все подряд: на коррупцию, на наследство коммунизма, на проблемы с проведением реформ, отсутствие финансов –по этому поводуэкс-президенту Кучме приходилось просить помощь у Запада.

Как объясняет Толкачев, проблема заключается в том, что Украина постоянно говорит об одном и том же, называет те же проблемы и принимает те же лекарства. «У нас вся наша стратегия, начиная с 90-тых годов, построена на образе такой благочестивой «цнотливості», которая такая хорошая бубочка, но которая слабая, и поэтому нуждается в защите», - заключает мыслитель.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, что Украина может предложить миру.

Также Politeka писала о том, что Толкачев нашел проблему сложности проведения реформ в Украине в национальной инфантильности.