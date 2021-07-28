У програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» політичний консультант Андрій Бодров прокоментував заяву нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про його зникнення з інформаційного поля. Піар-хід чи підготовка до чогось масштабнішого?

Бодров зазначає, що становище влади зараз доволі хитке і нестабільне, а відтак він не радить їй вдаватися хоч до якихось різких дій. «Якщо робити дуже різкі рухи – вона може розвалитися взагалі», - попереджає експерт.

Водночас, каже він, влада неодноразово робила голосні заяви, за якими нічого не стояло. У приклад політичний консультант наводить вступ у НАТО, про який говорилося багато, але результату досі немає.

Загалом Бодров зізнається, що навіть побоюється тих моментів, коли українська влада готується до чогось грандіозного. «З одного боку, можна, звичайно, не боятися, тому що в принципі слова так і залишаються словами, і досвід це вже підтверджує», - підкреслює гість програми.

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