В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» политический консультант Андрей Бодров прокомментировал заявление нового министра внутренних дел Дениса Монастырского о его исчезновении из информационного поля. Пиар-ход или подготовка к чему-то более масштабному?

Бодров отмечает, что положение власти сейчас довольно неустойчиво и нестабильно, а поэтому он не советует ей прибегать хоть к каким-то резким действиям. «Если делать очень резкие движения – она может развалиться вообще», - предупреждает эксперт.

В то же время, говорит он, власти неоднократно делали громкие заявления, за которыми ничего не стояло. В пример политический консультант приводит вступление в НАТО, о котором говорилось много, но результата пока нет.

В общем Бодров признается, что даже опасается тех моментов, когда украинская власть готовится к чему-то грандиозному. «С одной стороны, можно, конечно, не бояться, потому что в принципе слова так и остаются словами, и опыт это уже подтверждает», - подчеркивает гость программы.

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