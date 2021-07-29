Юрист Андрей Вигиринский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что Украина не может ничего предложить Соединенным Штатам Америки и странам Евросоюза и НАТО.

«Мы же почему-то предполагаем, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза, и страны НАТО готовы за нас воевать. Этого не будет. Ни один лидер ни одной страны не будет воевать за ту страну, скажем так, в интересах той страны, в которой он не видит для себя или для своих граждан прагматичного интереса. Будь это экономический, будь это геополитический, любой другой. Пока мы ничего такого предложить не можем», - говорит эксперт.

По его словам, в конечном итоге наша страна артикулирует к ценностям, в частности, напоминает о публичных заявлениях президента США Джо Байдена касательно поддержки Украины во время избирательной кампании.

«И мы привыкли так надеяться, что Трамп плохой, он же агент Кремля, придет Байден, и Байден Украину спасет. Не спас. И тут нет его вины! Он абсолютно полностью, скажем так, остается человеком, американцем, который думает о своих налогоплательщиках, о своем государстве. И мы не в праве его винить за это. Мы зря сформировали свои ожидания таким образом», - сказал Вигиринский.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, почему Белый дом отложил визит украинского президента на более позднюю дату .