Может ли Украина похвастать какими-то успехами в деле судебной реформы и борьбы с коррупцией? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает депутат Верховной Рады Василий Мокан.
«Действительно, сейчас у нас доверие граждан к судебной системе – на уровне статистической погрешности. И около двух тысяч судей местного уровня до сих пор не назначено, поскольку не работала Высшая квалификационная комиссия. Но именно сейчас законопроекты запускают этот процесс. И если международные эксперты будут участвовать в отборе судей, это не значит, что они их будут назначать. Просто кандидатов будут проверять на добросовестность и ряд других качеств, которые позволят более качественно сформировать судейский корпус. А в перспективе это скажется на качестве судебных решений, а значит, и на доверии общества к судебной системе», - считает депутат.
По его мнению, без участия иностранцев в судебной реформе нельзя обойтись – это показывает двадцатилетняя практика.
«Как правило, все попытки самостоятельной судебной реформы у нас ни к чему не приводили. Не нужно сравнивать между собой участие иностранцев в этом процессе и в работе Наблюдательных советов – это абсолютно разные вещи», - заверяет Василий Мокан.
Как сообщает Politeka, ранее экономический эксперт Сергей Фурса обосновал необходимость участие иностранцев в отборе украинских судей.
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Также Politeka сообщала, что политолог Александра Решмедилова отметила: непонятно, вызвана ли судебная реформа потребностями самого украинского общества, или навязана извне.