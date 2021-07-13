Украинский политолог, политический эксперт и аналитик Александра Решмедилова в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, чего западные партнеры потребуют от президента Украины Владимира Зеленского и как он будет им отвечать

«Западные партнеры – я тут скажу в общем: и Байден, и Меркель – спросят: «Ну что, как там реформы? Как судебная реформа? Как антикоррупционная работа?». А он (Зеленский, - ред.) им в ответ скажет, что «смотрите, сегодня внеочередное, на неделе еще два, вот почти уже легализовали каннабис, еще вот немножечко и я вот и в оборонке подреформирую, и судебную подрихтуем…». В украинском языке вообще потрясающе звучит – «в процесі виконання». Вот в процессе исполнения решаем все вопросы», - говорит эксперт.

По ее словам, такие неудобные вопросы западные партнеры задавали и Петру Порошенко, и Виктору Януковичу.

«Просто они все резче, а у нас все реформы идут. Уже этих судебных реформ было… Да и дело в том, что непонятно, это наш внутренний запрос на эти реформы или нам просто шепчут или активно подсказывают», - сказала Решмедилова.