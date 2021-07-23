Финансист, эксперт в области экономики Сергей Фурса в программе «Субъективно с Яникой Мерило» заявил, что в Украине уже реализовывается судебная реформа.

«Те законопроекты, которые приняли, это как раз судебная реформа в правильном исполнении, которая предусматривает действительно очищение судебной системы. У международных экспертов есть ключевое право на отсев разного рода «зашкваренных» персонажей. И почему это чудо? Потому что все время украинские политики этому опирались. Ну, понятно, потому что они отстаивают традиционно коррупционный суверенитет», - говорит эксперт.

Он напомнил, что во время отбора судей в Антикоррупционный суд международные эксперты не пропускали претендентов, которые оправдывали свое миллионное состояние тем, что его заработали якобы их жены. А вот комиссии без международных экспертов, подчеркивает Фурса, спокойно относились к имуществу судей.

«И вот эта разница ключевая в этом отборе», - констатирует финансист.

По его словам, для судьи главное даже не знание законов, а высший моральный авторитет – именно так судебная система работает в США.

Фурса добавил, что в комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) есть и международные эксперты, и украинские эксперты от парламента.

«И там же идет война не на жизнь, а на смерть. Потому что международники отсеивают всех «зашкваренных», а те отсеивают всех хороших в пику международникам. И там тупиковое развитие событий идет», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Романенко высказал свое мнение про конфликт с финансовым экспертом Фурсой .