Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в эфире телеканала «ATR» рассказал, волнуют ли Запад проблемы Украины. По его словам, Германия пошла на сотрудничество с русскими, ибо любую страну интересуют исключительно свои интересы.

«Проблемы Украины не являются главными проблемами Германии, особенно на данном этапе, когда наводнение разрушило огромную инфраструктуру внутри Германии. У немцев сейчас болит голова за свое собственное – они думают, как обеспечить безопасность, комфорт и успешное процветание немецкого государства, но совершенно не об Украине», - отметил Кривонос.

По словам генерал-майора, Запад сейчас не сильно волнуют вопросы Украины, потому что, учитывая последние события, им и своих проблем хватает, поэтому они действуют в свои материально-финансовых интересах.

«Увидев нестабильную ситуацию внутри Украины, что является угрозой экономического развития Германии, немцы не были уверены, что газ будет идти через нашу газотранспортную систему, и они пошли на соглашение с русскими, чтобы улучшить свое положение», - подчеркнул Кривонос.

Как отметил Кривонос, любая страна думает в первую очередь о собственной экономике и безопасности, поэтому Германия в случае с Северным потоком-2 поступила исключительно в своих интересах. По мнению Кривоноса, из-за ошибок во внешней политике Запад не серьезно воспринимает Украину.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, как генерал-лейтенант Павловский освободил Мариуполь.

Также Politeka публиковала слова Кривоноса: Если бы не было авиации и обученных пилотов в 14-м, было бы все гораздо хуже.



