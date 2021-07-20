Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, генерал-майор Сергій Кривонос у своєму Facebook розповів про стан військової авіації в Україні. За його словами, професійні пілоти покидають лави ЗСУ через неналежні умови праці

«Ми ж скочуємося, втратили позиції, втрачаємо людей і майже не витрачаємо коштів для закупівлі нових військових літаків. У всіх арміях світу цінують льотний склад військових підрозділів, удосконалюють та оновлюють авіаційний парк», - зазначено у публікації.

За словами Кривоноса, авіація дуже ефективна і навіть наш противник – Росія – має перевагу у сенсі відношення до пілотів та чисельності техніки. Як зазначив Кривонос, пілоти лишають лави ЗСУ через неналежні умови, соціальну незахищеність та маленьке грошове забезпечення.

«Командувач ВПС стурбований, бо, прослуживши в авіації понад 40 років, точно знає, скільки вкладається в кожного пілота часу, поту та грошей і скільки потрібно вкласти в лейтенанта, щоб виростити з нього майстра льотної справи. Тому і звуть у світі військових пілотів «золотими хлопчиками». У кожного потрібно вкласти мільйон доларів та 7-10 років шліфувати як діамант», - підкреслив Кривонос у Facebook.

На думку Кривоноса, вже навчених пілотів потрібно берегти та забезпечувати грошима так, щоб вони не йшли з лав ЗСУ, а продовжували захищати Україну. За словами генерал-майора, сучасна війна – це війна технологій і кваліфікованих людей. На думку Кривоноса, нинішнє військове керівництво зловживає піар-заходами, коли потрібно дійсно розвивати авіацію.

«Без авіації на війні, це як без звуку та світла на концерті. І якби не було авіації та навчених пілотів у 14-му, було б все набагато гірше», - зазначив Кривонос у Facebook.

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