Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в своем Facebook рассказал о состоянии военной авиации в Украине. По его словам, профессиональные пилоты покидают ряды ВСУ из-за ненадлежащих условий труда

«Мы же скатываемся, потеряли позиции, теряем людей и почти не тратим средств на приобретение новых военных самолетов. Во всех армиях мира ценят летный состав военных подразделений, совершенствуют и обновляют авиационный парк», - говорится в публикации.

По словам Кривоноса, авиация очень эффективна и даже наш противник – Россия имеет преимущество в смысле отношения к пилотам и численности техники. Как отметил Кривонос, пилоты оставляют ряды ВСУ из-за ненадлежащих условий, социальной незащищенности и маленького денежного довольствия.

«Командующий ВВС обеспокоен, потому что, прослужив в авиации более 40 лет, точно знает, сколько вкладывается в каждого пилота времени, пота и денег и сколько нужно вложить в лейтенанта, чтобы вырастить из него мастера летного дела. Поэтому и зовут в мире военных пилотов «золотыми мальчиками». В каждого нужно вложить миллион долларов и 7-10 лет шлифовать как бриллиант», - подчеркнул Кривонос в Facebook.

По мнению Кривоноса, уже наученных пилотов нужно беречь и обеспечивать деньгами так, чтобы они не шли из рядов ВСУ, а продолжали защищать Украину. По словам генерал-майора, современная война – это война технологий и квалифицированных людей. По мнению Кривоноса, нынешнее военное руководство злоупотребляет пиар-мероприятиями, когда нужно действительно развивать авиацию.

«Без авиации на войне, это как без звука и света на концерте. И если бы не было авиации и обученных пилотов в 14-м, было бы всё гораздо хуже», - отметил Кривонос в Facebook.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, как генерал-лейтенант Павловский освободил Мариуполь.

Также Politeka публиковала слова Кривоноса: Спасибо всем воинам, обороняли наш аэродром! Он был и остался украинским!