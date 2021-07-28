Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в эфире телеканала «ATR» рассказал об угрозе захвата Украины Россией. По его словам, Россия действительно готовится к этому и ждёт удобного момента

«Эта угроза существует, и действия РФ показывают, что они готовятся к этому и в любой момент, когда будет благоприятная ситуация, они смогут это сделать. Также когда некоторые факторы совпадут – это запуск Северного потока-2», - отметил Кривонос.

По мнению генерал-майора, из-за нашей бездеятельности мы стали неинтересны Европе. По словам Кривоноса, Европе надоели наши провалы во внешней политике, поэтому её интересует российский газ.

«Это не слив Украины, но просто за счёт этих провалов мы теряем поддержку. Ситуация, которая сейчас складывается, очень напоминает ситуацию 1938-1939 годов – это аншлюс Судет и в дальнейшем это пакт Молотова – Риббентропа и захвата Польши», - подчеркнул Кривонос.

Агрессию России и договоры о Северном потоке-2 генерал-майор сравнивает с событиями 1938-1939 годов. По мнению Кривоноса, паспортизация российскими паспортами территории Донбасса также является значительным фактором и напоминает аншлюс Судет.

«Если сложится так, что со стороны мирового сообщества не будет сопротивления и санкции не будут достаточно критичными для РФ, то они совершенно спокойно смогут найти оправдание своим действиям. И под видом защиты русскоязычного населения и граждан России, проживающих на Донбассе, спровоцировать панику в украинском обществе и политическом руководстве, чтобы они были более «договороспособными», - сказал Кривонос.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, как генерал-лейтенант Павловский освободил Мариуполь.

Также Politeka публиковала слова Кривоноса: Если бы не было авиации и обученных пилотов в 14-м, было бы все гораздо хуже.