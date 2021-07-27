Украина потеряла время, надеясь, что «старшие партнеры» решат вопрос со строительством Северного потока-2. Так в своем блоге «Контрольный удар» заявил политолог-международник Максим Яли, рассказав о неочевидной причине переноса визита Зеленского в Белый дом.

Яли рассказал, что назначив дату визита украинского президента на предпоследний день лета Байден выполнил свое обещание встречи до конца лета, но, с другой стороны, Зеленский не сможет встретиться с конгрессменами от обеих партий, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

«В американских СМИ не будет поднята волна критики политики Байдена о «сливе» Украины и американских национальных интересов в энергетической сфере. Ведь Трамп активно вводил санкции против Северного потока-2 и пытался заставить ту же Германию и другие европейские страны покупать больше американского сжиженного газа», - рассказал Яли.

Тем самым, отмечает политолог, Трампу в принципе удалось отстрочить завершение строительства газопровода минимум на полтора года. Также, добавил Яли, санкций против компании «AG-2» и его главы Варнига – давнего друга Путина, он тоже не вводил.

«Так что завершение строительства газопровода в обход Украины изначально было лишь вопросом времени. Которое Украина попросту потеряла, надеясь на то, что ее «старшие партнеры» за нее договорятся и решат все ее проблемы», - говорит Яли.

Так, считает политолог, Украина бездействовала, вместо того, чтобы увеличивать добычу собственного газа, как это и было предусмотрено Программой правительства, утвержденной еще в 2015 году, но которую провалил Коболев и «Нафтогаз Украины», потратив при этом на ее реализацию около 10 миллиардов долларов налогоплательщиков, а в итоге добыв в 2020 году газа меньше, чем 2015-м.

«Но это уже о вопросе нашей давней проблемы непрофессионализма чиновников, инфантилизма и незрелости руководителей страны», - заявил Яли.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что для внешнеполитического курса крайне важны наличие стратегического мышления, последовательность, реальная оценка своих возможностей.

Напомним, Politeka сообщала, что Чалый объяснил, почему Украина подписала Меморандум о ядерном разоружении.