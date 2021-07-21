У своєму блозі «Контрольний удар» політолог-міжнародник Максим Ялі розповів, як погрози влади прийняти зовнішньополітичну орієнтацію на Схід можуть вплинути на позиції України на міжнародній арені.
За його словами, якщо влада перегне палицю з погрозами змінити зовнішньополітичні орієнтири на Схід, візит українського президента в Білий дім може взагалі не відбутися.
При цьому, зазначає Ялі, тиск щодо виконання кремлівського сценарію за Мінськими угодами лише збільшиться, а допомоги в наданні компенсації Києву за втрату коштів від транзиту російського газу після запуску «Північного потоку -2» або пролонгації контракту з «Газпромом» на його прокачку можна і не дочекатися.
«Тому що формування зовнішньополітичного курсу і його реалізація на світовій арені - це не стенд-ап на сцені палацу «Україна». Тут вкрай важливі наявність стратегічного мислення, послідовність, реальна оцінка своїх можливостей, а також твереза оцінка геополітичних реалій, які сьогодні, на жаль, складаються не на нашу користь. Також потрібно враховувати і дотримуватися балансу не тільки своїх інтересів, а й більш сильних гравців і партнерів», - впевнений Ялі.
За його словами, все це так звані проблеми зростання, брак досвіду і знань, а також запаморочення від останніх успіхів в боротьбі за владу всередині країни. Політолог підкреслив, що нинішньому президенту не варто забувати, до яких плачевних результатів подібні замашки і самовпевненість привели його попередника.
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Раніше Politeka повідомляла, що Ялі розповів, чи варто Україні розраховувати на компенсацію за втрату коштів після запуску «Північного потоку».
Нагадаємо, Ялі назвав головну мету статті Путіна про «один народ».