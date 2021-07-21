В своем блоге «Контрольный удар» политолог-международник Максим Яли рассказал, как угрозы власти принять внешнеполитическую ориентацию на Восток могут повлиять на позиции Украины на международной арене.

По его словам, если власть перегнет палку с угрозами сменить внешнеполитические ориентиры на Восток, визит украинского президента в Белый дом может вообще не состояться.

При этом, отмечает Яли, давление по выполнению кремлевского сценария по Минским соглашениям лишь увеличится, а помощи в предоставлении компенсации Киеву за утрату средств от транзита российского газа после запуска «Северного потока -2» или пролонгации контракта с «Газпромом» на его прокачку можно и не дождаться.

«Потому что формирование внешнеполитического курса и его реализация на мировой арене – это не стенд-ап на сцене дворца «Украина». Здесь крайне важны наличие стратегического мышления, последовательность, реальная оценка своих возможностей, а также трезвая оценка геополитических реалий, которые сегодня, увы, складываются не в нашу пользу. Также нужно учитывать и соблюдать баланс не только своих интересов, но и более сильных игроков и партнеров», - уверен Яли.

По его словам, все это так называемые проблемы роста, недостаток опыта и знаний, а также головокружение от последних успехов в борьбе за власть внутри страны. Политолог подчеркнул, что нынешнему президенту не стоит забывать, к каким плачевным результатам подобные замашки и самоуверенность привели его предшественника.

Ранее Politeka сообщала, что Яли рассказал, стоит ли Украине рассчитывать на компенсацию за утрату средств после запуска «Северного потока».