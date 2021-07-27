В программе «Романенко. Беседы» политолог-международник Максим Яли рассказал о внутриполитической причине назначения визита украинского президента в Белый дом на предпоследний день лета.

«Одна главных - внутриполитическая причина, что Конгресс будет находиться в отпуске. И по крайней мере официально Зеленский не сможет встретиться с конгрессменами от республиканской партии, которые считают это (последние действия Байдена – ред.) тотальной изменой национальных интересов США», - заявил Яли.

Он рассказал, что от журналистов в республиканских СМИ уже промелькнула новость о том, что уже даже выдвинута инициатива вводить Байдену импичмент. При этом, по словам политолога, у нас есть партнеры и в демократическом лагере, которые уже потребовали от Байдена перенести дату визита украинского президента на более ранний срок.

«Безусловно, республиканцами поднялась новая волна критики Байдена за сделку с Меркель и Будапештский меморандум-2, как у нас в украинских СМИ прозвали Северный поток-2. Заявление про «разворот в Азию» – это еще одна из причин. Естественно, это был сигнал Вашингтону», - говорит Яли.

По словам эксперта, это заявление нельзя было сделать через МИД, поэтому этот месседж высказал Арестович, который после заявил, что это было его личное мнение. При этом, отмечает Яли, в американской администрации не воспринимают это личным месседжем спикера ТКГ.

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