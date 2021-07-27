Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів про ключові причини призначення дати зустрічі українського та американського президентів у Вашингтоні саме на 30 серпня

«По-перше, до 30 серпня, швидше за все, закінчиться будівництво Північного потоку-2. Зеленський вже приїде до Вашингтона, маючи в руках звершений факт добудови газопроводу», - каже Бортник.

На його думку, ситуація з Північним потоком-2 буде відіграна до кінця. При цьому, зазначає політолог, газопровід, звичайно, ще буде очікувати процедури запуску, сертифікації і так далі.

«По-друге, 30 серпня у Вашингтоні – це глухий політичний сезон. З 7 серпня до середини вересня Конгрес у відпустках, нікого у Вашингтоні немає. Буде дуже складно організувати зустрічі з сенаторами, різного роду лобістськими групами. Буде дуже складно використовувати тих же республіканців в інформаційній атаці проти Байдена», - заявив Бортник.

Політолог зазначив, що багато хто з них виступає з різного роду заявами з приводу останніх подій, називаючи їх, зокрема, доказами співпраці Байдена з Путіним. За словами Бортника, сьогодні республіканці активно розігрують карту змови між американським і російським президентами і активно повертають Байдену те, чим він «годував» Трампа і його оточення 4 роки до того. Тому другою причиною вибору такої дати політолог називає спробу звузити коло можливих контактів для діалогу українському президенту.

«Третя причина: 30 серпня – це пізніше, ніж 24 і 23 серпня, коли в Україні очікується старт роботи Кримської платформи. І зустріч 30 серпня говорить про те, що Байден гарантовано не братиме участі в Кримській платформі», - заявив Бортник.

За його словами, США, можливо, надішлють високого представника. При цьому, нагадав Бортник, Байдена раніше неодноразово запрошували на захід, присвячений Дню незалежності і на перше засідання Кримської платформи.

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