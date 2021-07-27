Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о ключевых причинах назначения даты встречи украинского и американского президентов в Вашингтоне именно на 30 августа

«Во-первых, к 30 августа, скорее всего, закончится строительство Северного потока-2. Зеленский уже приедет в Вашингтон, имея в руках свершенный факт достройки газопровода», - говорит Бортник.

По его мнению, ситуация с Северным потоком-2 будет отыграна до конца. При этом, отмечает политолог, газопровод, конечно, еще будет ожидать процедуры запуска, сертификации и так далее.

«Во-вторых, 30 августа в Вашингтоне — это глухой политический сезон. С 7 августа до средины сентября Конгресс в отпусках, никого в Вашингтоне нет. Будет очень сложно организовать встречи с сенаторами, разного рода лоббистскими группами. Будет очень сложно использовать тех же республиканцев в информационной атаке против Байдена», - заявил Бортник.

Политолог отметил, что многие из них выступают с разного рода заявлениями по поводу последних событий, называя их, в частности, доказательствами сотрудничества Байдена с Путиным. По словам Бортника, сегодня республиканцы активно разыгрывают карту сговора между американским и российским президентами и активно возвращают Байдену то, чем он «кормил» Трампа и его окружение 4 года до того. Поэтому второй причиной выбора такой даты политолог называет попытку сузить круг возможных контактов для диалога украинскому президенту.

«Третья причина– 30 августа это позже, нежели 24 и 23 августа, когда в Украине ожидается старт работы Крымской платформы. И встреча 30 августа говорит о том, что Байден гарантировано не будет участвовать в Крымской платформе», - заявил Бортник.

По его словам, США, возможно, пришлют высокого представителя. При этом, напомнил Бортник, Байдена ранее неоднократно приглашали на мероприятие, посвященное Дню независимости и на первое заседание Крымской платформы.

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