Политический аналитик Виталий Романченко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, будет ли осенью "дворцовый переворот" в России.

Виталий Романченко отметил, что не считает, что этой осенью в России начнутся "дворцовые перевороты".

“Не спешил бы. Во-первых, давайте будем откровенны, история России если нас чему-то учит, то только потому, что у них вот эти процессы, внутренней слабости, начинались только во время смены власти. То есть, как я понимаю, Путин, несмотря на почтенный возраст, он держит все рычаги влияния у себя в руках. И у него есть концентрация влияния. У него есть политический опыт. Он уже с 2000 года на первых позиция в Российской Федерации. То есть, 21 год, или 22, если брать с того момента, когда он стал премьер-министром, управления страной, то фактически этот опыт трудно кому-то переиграть", - сказал Романченко.

По его словам, в России системно подавляют любую оппозицию, путем дискредитации, экономического давления и прямых арестов.

"Он постоянно зачищает поле. Кто сегодня может напрямую сказать, кого он готовит преемником своим? Да никого. Его в принципе устраивает, когда башни Кремля между собой конфликтуют, а он над этим всем наблюдает отстраненно", - добавил Виталий Романченко.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что Путин же не вечен в России, лет 10-20.

Также Politeka сообщала, что Чубаров отметил об аннексии Крыма, что Россия просто грубо себя как государство ведет.



