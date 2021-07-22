Чи реально відновити юрисдикцію України над Кримом? На це питання відповів голова Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла», розповідаючи про очікування і реальність життя на півострові після російської анексії.

На думку гостя програми, Путін і його оточення – це ще не вся Росія, а відтак він покладає надії на простих людей. «Коли над Росією ця загроза існування як держави нависне, а це треба створювати, думаю, буде дуже багато росіян, які зберуть розум у своїй голові і визначаться щодо свого спасіння», - міркує він. Цей крок, підкреслює Чубаров, означатиме, що всі завойовані стануть звільненими.

Принагідно голова Меджлісу згадує, як відбувалася анексія. «Я сам був жорстко розчарований у лютому й березні 2014 року, коли російські війська почали вторгатися до Криму», - каже він і додає, що це відбувалося буквально на очах.

Тоді Чубаров вважав, що зовсім скоро мільйони росіян почнуть протестувати проти свого уряду з огляду на дії влади. «Росія просто брутально себе як держава поводить, і поводить проти того народу, до якого привчали росіян як до братів своїх», - підкреслює гість програми. Тоді його доволі сильно шокував той факт, що «старший брат» не захистив, а напав на «молодшого».

Як повідомляла Politeka, Чубаров пояснив, як реально повернути Крим без жодного пострілу.

Також Politeka писала про те, що Чубаров назвав закон щодо відновлення кримської автономії початком анексії півострова.