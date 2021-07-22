Чи реально відновити юрисдикцію України над Кримом? На це питання відповів голова Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла», розповідаючи про очікування і реальність життя на півострові після російської анексії.
На думку гостя програми, Путін і його оточення – це ще не вся Росія, а відтак він покладає надії на простих людей. «Коли над Росією ця загроза існування як держави нависне, а це треба створювати, думаю, буде дуже багато росіян, які зберуть розум у своїй голові і визначаться щодо свого спасіння», - міркує він. Цей крок, підкреслює Чубаров, означатиме, що всі завойовані стануть звільненими.
Принагідно голова Меджлісу згадує, як відбувалася анексія. «Я сам був жорстко розчарований у лютому й березні 2014 року, коли російські війська почали вторгатися до Криму», - каже він і додає, що це відбувалося буквально на очах.
Тоді Чубаров вважав, що зовсім скоро мільйони росіян почнуть протестувати проти свого уряду з огляду на дії влади. «Росія просто брутально себе як держава поводить, і поводить проти того народу, до якого привчали росіян як до братів своїх», - підкреслює гість програми. Тоді його доволі сильно шокував той факт, що «старший брат» не захистив, а напав на «молодшого».
Як повідомляла Politeka, Чубаров пояснив, як реально повернути Крим без жодного пострілу.
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Також Politeka писала про те, що Чубаров назвав закон щодо відновлення кримської автономії початком анексії півострова.