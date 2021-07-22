Реально ли восстановить юрисдикцию Украины над Крымом? На этот вопрос ответил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла», рассказывая об ожиданиях и реальности жизни на полуострове после российской аннексии.

По мнению гостя программы, Путин и его окружение - это еще не вся Россия, а потому он возлагает надежды на простых людей. «Когда над Россией эта угроза существования как государства нависнет, а это надо создавать, думаю, будет очень много русских, которые соберут ум в своей голове и определятся относительно своего спасения», - рассуждает он. Этот шаг, подчеркивает Чубаров, будет означать, что все завоеванные станут освобожденными.

Попутно председатель Меджлиса вспоминает, как происходила аннексия. «Я сам был жестоко разочарован в феврале и марте 2014 года, когда российские войска начали вторгаться в Крым», - говорит он и добавляет, что это происходило буквально на глазах.

Тогда Чубаров считал, что совсем скоро миллионы россиян начнут протестовать против своего правительства с учетом действий власти. «Россия просто грубо себя как государство ведет, и ведет против народа, к которому приучали русских как к братьям», - подчеркивает гость программы. Тогда его довольно сильно шокировал тот факт, что «старший брат» не защитил, а напал на «младшего».

Как сообщала Politeka, Чубаров объяснил, как реально вернуть Крым без единого выстрела.

Также Politeka писала о том, что Чубаров назвал закон о восстановлении крымской автономии началом аннексии полуострова.