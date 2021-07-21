Політолог Михайло Чаплига у прямому ефірі програми «Чаплига відповідає» розповів, що можна зробити для повернення Криму. За його словами, треба дати Криму статус області.

«Я наполягаю, щоб Крим за Конституцією був областю. І це відріже всі ці плани. Вони міряють довго, і чекають, коли влада буде позбавлена суб’єктності в Україні, а Путін ж не вічний в Росії, років 10-20», - зазначив Чаплига.

На думку експерта, Путін рано чи пізно перестане правити, тому до цього треба бути готовим.

«Чи є перспектива повернути Крим прямо зараз? Ні. Якщо ми щось хочемо робити в довгостроковій перспективі, єдине, що ми можемо зробити, це внести зміну до Конституції, що Крим – це область», - підкреслив експерт.

За словами політолога, зміна в Конституції статусу Криму на область України дозволить створити певний правовий фундамент вже зараз, а так поки доведеться чекати змін, щоб Крим можна було повернути.

Як повідомляла Politeka, Чаплига розповів про ризики співпраці з Британією.

Також Politeka публікувала слова Чаплиги, що кожен корінний народ мріє про власну державність.