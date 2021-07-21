Политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» рассказал, что можно сделать для возвращения Крыма. По его словам, надо дать Крыму статус области.
«Я настаиваю, чтобы Крым по Конституции был областью. И это отрежет все эти планы. Они меряют долго, и ждут, когда власть будет лишена субъектности в Украине, а Путин же не вечный в России, лет 10-20», - отметил Чаплыга.
По мнению эксперта, Путин рано или поздно перестанет править, поэтому к этому надо быть готовым.
«Есть ли перспектива вернуть Крым прямо сейчас? Нет. Если мы что-то хотим делать в долгосрочной перспективе, единственное, что мы можем сделать, это внести изменение в Конституцию, что Крым – это область», - подчеркнул эксперт.
По словам политолога, изменение в Конституции статуса Крыма на область Украины позволит создать определенный правовой фундамент уже сейчас, а так пока придется ждать перемен, чтобы Крым можно было вернуть.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о рисках сотрудничества с Британией.
Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что каждый коренной народ мечтает о собственной государственности.