Як змінився зовнішньополітичний курс України? У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига заявив, що Україна почала співпрацювати з Великобританією.

Передусім Чаплига повідомляє про новину, яку нещодавно прочитав: «21 червня в Одесу на напівсекретну зустріч на британський есмінець прибули секретар РНБО Данилов і заступник міністра оборони Миронюк».

Експерт запитує, хіба можуть українські високопосадовці зустрічатися з посланцями Британії на їхньому ж кораблі в українському порту. «Мені завжди здавалося, що повинно бути як мінімум навпаки», - зазначає політолог. Він вважає, що Україна змінила свій зовнішньополітичний курс на Британію і держави почали активну співпрацю.

З іншого боку, зауважує Чаплига, ще не так давно Україна підтримувала такі ж відносини із НАТО, Євросоюзом та Сполученими Штатами. Водночас він попереджає, що й Британія має в Україні свій інтерес, йдеться про побудову морських військових баз. Але політолог попереджає, що ця співпраця може зашкодити відносинам України зі Штатами та Євросоюзом.

Як повідомляла Politeka, Чаплига заявив, що українці не можуть добре жити через владу.

Також Politeka писала про те, що Чаплига назвав причину зміни ставлення Заходу до України.