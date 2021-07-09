Как изменился внешнеполитический курс Украины? В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга заявил, что Украина начала сотрудничать с Великобританией.
Прежде всего Чаплыга сообщает новость, которую недавно прочитал: «21 июня в Одессу на полусекретную встречу на британский эсминец прибыли секретарь СНБО Данилов и замминистра обороны Миронюк».
Эксперт спрашивает, разве могут украинские чиновники встречаться с посланниками Британии на их же корабле в украинском порту. «Мне всегда казалось, что должно быть как минимум наоборот», - отмечает политолог. Он считает, что Украина изменила свой внешнеполитический курс на Великобританию и страны начали активное сотрудничество.
С другой стороны, замечает Чаплыга, еще не так давно Украина поддерживала такие же отношения с НАТО, Евросоюзом и Соединенными Штатами. В то же время он предупреждает, что и Британия имеет в Украине свой интерес, речь идет о построении морских военных баз. Но политолог предупреждает, что это сотрудничество может повредить отношениям Украины со Штатами и Евросоюзом.
Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что украинцы не могут хорошо жить из-за власти.
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Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал причину изменения отношения Запада к Украине.