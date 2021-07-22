Все ли экологические законопроекты, поданные в Верховную Раду, действительно призваны защитить природу – или они могут преследовать чьи-то частные интересы?

Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

«При разработке законопроекта о государственном экологическом контроле был найден баланс между государством, бизнесом и общественностью. В итоге 251 народный депутат поддержал его в первом чтении. Но и в самом деле есть ряд организаций, которые отстаивают интересы неких промышленных групп. Они могут иметь какие-то свои цели и задачи, они не заинтересованы тратить деньги на переоборудование своих предприятий, чтобы они стали более экологичными», - говорит высокопоставленный чиновник.

По его словам, для бизнеса вполне естественно стремиться получать максимальную прибыль, но большинство граждан может с этим не соглашаться.

«Экологический контроль – это ещё и пакет евроинтеграционных законопроектов. Во многих странах Европы этот контроль ещё более жёсткий. А у нас этот законопроект был скорректирован в ходе диалога с общественными организациями – именно для защиты бизнеса», - отмечает Андрей Малеваный.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял о внеплановой проверке на ЧАО «Ривнеазот».

Также Politeka сообщала, что, по словам Малеваного, его ведомство подсчитывает ущерб от загрязнения Азовского моря.