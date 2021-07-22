Чи всі екологічні законопроєкти, подані до Верховної Ради, дійсно покликані захистити природу – або вони можуть переслідувати чиїсь приватні інтереси?

Свою думку з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» висловлює глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«При розробці законопроєкту про державний екологічний контроль був знайдений баланс між державою, бізнесом і громадськістю. В результаті 251 народний депутат підтримав його в першому читанні. Але й справді є ряд організацій, які відстоюють інтереси деяких промислових груп. Вони можуть мати якісь свої цілі та завдання, вони не зацікавлені витрачати гроші на переобладнання своїх підприємств, щоб вони стали більш екологічними», - говорить високопоставлений чиновник.

За його словами, для бізнесу цілком природно прагнути отримувати максимальний прибуток, але більшість громадян може з цим не погоджуватися.

«Екологічний контроль – це ще й пакет євроінтеграційних законопроєктів. У багатьох країнах Європи цей контроль ще більш жорсткий. А у нас цей законопроєкт був скоректований в ході діалогу з громадськими організаціями – саме для захисту бізнесу», - зазначає Андрій Мальований.

Як повідомляє Politeka, раніше він заявляв про позапланову перевірку на ПрАТ «Рівнеазот».

Також Politeka повідомляла, що, за словами Мальованого, його відомство підраховує збитки від забруднення Азовського моря.