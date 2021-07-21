Госэкоинспекция планирует внеплановую меру контроля на ЧАО "Ривнеазот", где в результате аварии произошел выброс газа

Об этом сообщили на сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет znaj.ua.

"Также продолжаем отбор проб почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Он также рассказал, что по результатам оперативного совещания по ситуации на Чао «Ривнеазот», проведенной совместно с госучреждениями и органами местного самоуправления Области, наработали механизмы для предупреждения подобных аварий.

«Важное значение имеет налаживание оперативной коммуникации Чао «Ривнеазот» с Госэкоинспекцией и другими контролирующими учреждениями, органами местного самоуправления. Это позволит обеспечить быстрое реагирование на аварии и принимать меры еще до того, как окружающей среде будет нанесен значительный ущерб», - отметил Андрей Малеванный.