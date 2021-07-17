Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства
Госэкоинспекция отобрала пробы воды из акватории Азовского моря на территории яхт-клуба «Азовстали», где обнаружено загрязнение лакокрасочными материалами.
По результатам исследований рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, пишет znaj.ua.
«Пробы воды из акватории Азовского моря уже отобраны и исследуются отделом инструментально-лабораторного контроля. На основании результатов будут рассчитываться убытки, которые предъявим лицам, ответственным за загрязнение», - отметил Андрей Малеваный.
Он добавил, что по обращению граждан инспекция в Донецкой области осуществила выезд к месту загрязнения, где обнаружила, что часть краски с пирса попала в море. Общая площадь распространения загрязняющего вещества составила 1,1 тысячи квадратных метров.
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«Также специалисты ГЭИ вызвали специалистов Мариупольского филиала ГП «АМПУ», которые оперативно использовали сорбент для сбора пленки и локализации красочных пятен на поверхности морской воды», - добавил Андрей Малеваный.