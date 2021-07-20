Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай. ua рассказала, каким образом Пенсионный фонд Украины может заработать, в частности, на инвестиционных фондах, и объяснила, как это позитивно скажется на государстве и жизни пенсионеров.

«В развитых экономиках работают инвестфонды — эту практику можно внедрять в Украине. Только есть проблема: у нас как таковой отсутствует фондовый рынок», - отметила Завальнюк.

Она рассказала о хорошем примере Пенсионного фонда учителей Техаса, который объявил о решении инвестировать в фонды недвижимости и инфраструктурных проектов в размере $650 млн. Под управлением техасских пенсионеров (в их фонде 1,5 млн человек) находится $157,7 млрд в активах, добавила Завальнюк, и это только один фонд из одного штата США.

«Например, в штате Калифорния есть пенсионный фонд, объединяющий только учителей ($238,8 млрд под управлением). Пенсионный фонд Нидерландов руководит активами на сумму в $322 млрд. А теперь представьте, если наш Пенсионный Фонд начнет работать на увеличение прибыли фонда и вложит активы, например, в землю. У нас же с вами открыт рынок земли? И будет сдавать в аренду землю ПФУ местным фермерам», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, пенсионерам это может дать стабильный пассивный доход, который будет покрывать бюджетные затраты, наша земля будет принадлежать государственному органу, который в свою очередь выступит гарантом ее целостности, а фермерам это даст возможность работать на нормальных условиях на своей земле.

«Возможность зарабатывать на самом деле у ПФУ есть, и это факт. Просто, видимо, нашим чиновникам выгодней хоронить солидарную систему пенсий, заставляя людей переходить на накопительную. Реформа 2017 года стала геноцидом для старшего поколения, если разобраться, то накопительная система – это пустые разговоры вокруг очередной схемы обмана людей», - заявила Завальнюк.

Ранее Politeka сообщила, что Завальнюк объяснила, почему повышение прожиточного минимума фактически никак не повлияет на зарплаты и пенсии.