У новому випуску програми «Розвилка» на каналі Руслана Бізяєва з журналісткою Любов’ю Завальнюк політолог Руслан Бізяєв розповів, чи мають переваги державні криптовалюти порівняно з рештою грошей.



«Державні криптовалюти мають переваги над грошима, зараз вони тестуються і розробляються. Судячи з усього, вже в кінці цього десятиліття ми побачимо це в практичній площині. Криптовалюти, безпосередньо минаючи посередників у вигляді банків, будуть надходити нам на більшість витрат. Тобто банкам треба буде перекваліфікуватися, стати більш конкурентоспроможними і запропонувати той набір послуг, який дозволить їм вижити», - розповів він.



Бізяєв сказав, що для нас як для кінцевого споживача державні криптовалюти - це безумовно крок вперед, а ось для банків це проблема. Так само це проблема для будь-якого роду біткоїнів і інших недержавних криптовалют, вважає він, тому що вони нічим не підкріплені.



«Вже зараз ми фактично бачимо розвал Бреттон-Вудської системи, після того, як надрукували понад 10 трильйонів доларів, які нічим не підкріплені. Ми прийшли до того, що державні валюти далеко не всіх країн забезпечені золотом. Державні криптовалюти - це безумовно крок вперед і криптогривня нам потрібна, але в цих умовах вона не можлива. Я думаю, що державні криптовалюти – це тренд десятиліття, принаймні технологічно до цього вже багато готово», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що зараз Мінські угоди - це Гордіїв вузол.



Також раніше Бізяєв розповідав, що швидше за все під час візиту Ердогана до Берліна буде обговорюватися ситуація навколо «Північного потоку-2».