В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев рассказал,имеют липреимущества государственные криптовалюты по сравнению с остальными деньгами.

«Государственные криптовалюты имеют преимущество над деньгами, сейчас они тестируются и разрабатываются. Судя по всему, уже в конце этого десятилетия мы увидим это в практической плоскости. Криптовалюты, напрямую минуя посредников в виде банков, будут поступать нам на большинство расходов. То есть банкам надо будет переквалифицироваться, стать более конкурентоспособными и предложить тот набор услуг, который позволит им выжить», - рассказал он.

Бизяев сказал, что для нас как для конечного потребителя государственные криптовалюты - это безусловно шаг вперед, а вот для банков это проблема. Так же это проблема для всякого рода биткоинов и других негосударственных криптовалют, считает он, потому что они ничем не обеспечены.

«Уже сейчас мы фактически видим развал Бреттон-Вудской системы, после того как напечатали более 10 триллионов долларов, которые ничем не подкреплены. Мы пришли к тому, что государственные валюты далеко не всех стран обеспечены золотом. Государственные криптовалюты - это безусловно шаг вперед и криптогривна нам нужна, но в этих условиях она не возможна. Я думаю, что государственные криптовалюты – это тренд десятилетия, по крайней мере технологически к этому уже много готово», - резюмировал он.

Напоминаем, Politekaсообщала со слов Бизяева, что сейчас Минские соглашения – это Гордиев узел.

Также ранее Бизяев рассказывал, что скорее всего во время визита Эрдогана в Берлин будет обсуждаться ситуация вокруг «Северного потока-2».