Увеличение зарплат и пенсий после повышения прожиточного минимума мы не почувствуем. Об этом заявила журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua, а также сообщила, насколько выросли цены на коммунальные услуги и рассказала о причинах роста газового тарифа.

«Средние цены на жилье, воду, электроэнергию и газ в Украине весной 2021 года выросли на 3,9%. Тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 6,7%, горячую воду и отопление — на 4,8%. Официальные данные говорят о том, что мы платим больше, а получаем столько же, сколько получали. В результате наш с вами семейный бюджет в минусе на 35%», - говорит Завальнюк.

Журналистка отметила, что повышение прожиточного минимума никак не отразится на пенсиях и зарплатах: учитывая, как растут тарифы мы не прочувствуем этого увеличения, зато прочувствуем на себе штрафы. Кроме этого, она рассказала об изменениях в тарифах на отопление.

«В Украине с начала отопительного сезона существенно вырастут тарифы на тепло. Весной специалисты Ассоциации городов Украины прогнозировали, что рост составит от 15 до 40 процентов в зависимости от региона. Сейчас же прогнозы стали еще более критичными: ожидается подорожание отопления на 40-70%», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, безумный рост тарифов обусловлен несколькими факторами, в частности, со второй половины мая в Украине открылся рынок газа для предприятий тепловой генерации, и «Нафтогаз» перестал поставлять тепловикам газ по льготной цене, которую в предыдущие годы устанавливал Кабинет министров. Кроме того, цены на газ на европейских хабах выросли, по сравнению с 2019 годом, почти в 2,5 раза, добавила журналистка.

«Ситуация, которая сложилась сейчас, свидетельствует о том, что правительство стало на сторону «Нафтогаза» и придерживается рекомендаций, которые были разработаны в первую очередь с участием представителей НАК. То есть мнение потребителей тепла принято во внимание весьма ограниченно», - заявила Завальнюк.

Напомним, Пендзин заявил, что рано или поздно Украина придет к непрямому контролю доходов граждан.