Каким образом война с Россией может перейти в «горячую» фазу? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Вадим Трюхан.

«История показывает, что для начала войны всегда придумывают повод. Например, убийство какой-нибудь девочки или мальчика, интеллигентов, бабушек…» - уверен политолог, добавляя, что виновных найдут среди «нацистов и бандеровцев».

«И Россия объявит, что идёт защищать своих граждан или русскоязычных украинцев. Я боюсь, что в ближайшем времени удобный случай для этого предоставят совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021», которые буквально через два месяца начнутся возле наших границ. К тому же не стоит забывать: из тех 120 тысяч российских солдат и офицеров, которые были на украинской границе, только десять тысяч вывели, а 110 тысяч – остались», - напоминает политолог.

Он также не исключает возможность военного удара по Украине сразу с нескольких сторон.

«В любом случае, Путин своей статьей заявил, что готов к войне и отказывается признавать государственный статус Украины. Он и раньше говорил подобные вещи, но теперь они систематизированы, собраны вместе. Паззл сложился. Правда, в этой статье Путин говорит, что готов к диалогу – но, по-моему, эти слова предназначены только для того, чтобы читатели этой статьи увидели в нём человека» - считает Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka, ранее статью Владимира Путина прокомментировал украинский политик Николай Томенко.

Также Politeka сообщала, что политолог Юрий Романенко подчеркнул: субъектность страны начинается с её границ.



