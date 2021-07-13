Статья "великого русского историка" Путина о "едином народе" и Украине, которую сделал настоящим государством Советский Союз и Сталин, появилась ныне не случайно.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Поводом к этому является подготовка к празднованию 30-летия независимости современной Украины. Здесь и тотальное невосприятие российской властной верхушкой участия руководителей и представителей большого количества государств в Крымской платформе, здесь и недовольство планируемым Парадом на Майдане Независимости…

Тем не менее, главной причиной «принуждения украинцев вернуться в стойло России» является все же реальная социально-экономическая и политическая ситуации в России накануне выборов в Государственную Думу.

Обратимся к последним социологическим исследованиям, которые проводил Левада-центр.

Так, в июне 2021 года лишь 49 процентов россиян считали, что страна движется в правильном направлении, а 43, - что в неправильном!

Это одни из худших показателей за период власти Путина!

Показатели оценки деятельности Правительства России еще хуже:

в июне 2021 года ему доверяло 47 процентов, а не доверяло - 50 процентов.

С оценкой деятельности Государственной Думы, подчеркну в авторитарной России, полная беда:

соответственно в июне 2021 года Думе не доверяет - 57 процентов, а доверяет - 39!

И предвыборная ягодка на политическом торте России - это падение рейтинга Путинской «Единой России». Представьте себе, что в столице России Москве партию "великого Путина" нынче поддерживает...аж 15 процентов?!

Для сравнения, в 2019 году было 25.

И что здесь остается делать Путину с неадекватными амбициями вождя великой Российской империи, по меньшей мере до 2034 года.

Правильно-объединить русских в борьбе против внешнего врага.

И, как ни парадоксально, но сейчас, после переговоров Путина и Байдена, главный враг путинской России уже не США, а Украина!

Между прочим, российская агрессия в отношении нашего государства и информационная пропаганда уже подготовила соответствующий образ для Украины.

Опять же к социологии левада-центра.

Итак, негативное отношение к Украине в России сейчас уже составляет 55 процентов! Как видим, впервые Украина обошла США и Евросоюз в списке главных врагов путинской России, потому что у США показатель - 54 процента, а у Евросоюза - 45!

Антиукраинская истерия в России подогрета еще и ростом популярности организатора репрессий и голодоморов против украинцев Сталина.

В 2021 году Сталин стал самым выдающимся человеком России всех времен и народов - 39 процентов россиян поддержали такое утверждение.

На втором места-Ленин, соответственно 30 процентов?!

Поэтому путинские писцы и усиливают ностальгию по сталинско-Ленинскому периоду, когда украинцы были в «Братском иге единого советского народа»!

Что делать Украине при таком ходе событий в России?

Строить независимую, суверенную, социальную, демократическую и правовую Украину, как записано в первой статье нашей Конституции!

А в вопросе защиты национальных интересов нашего государства действовать по принципу:

все друзья Путина - враги Украины,

все враги и оппоненты Путина - наши друзья и союзники.